Mehmet Boynukalın neden hedef tahtasına konuldu?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden istifa etti. İslam Hukuku Profesörü Boynukalın, Marmara Üniversitesi’ndeki ilmî çalışmalarına ağırlık vereceğini söyledi.

Mehmet Boynukalın Hoca, özellikle faiz, laiklik ve kadın cinayetleri konusunda yaptığı açıklamalarda, İslam karşıtı Kemalistleri ayağa kaldırmıştı. Dini hükümleri duymayı hazmedemeyenler, Mehmet Boynukalın’ı hedef tahtasına oturtmuştu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Boynukalın’ın neden hedef haline geldiği de konuşuldu.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

“Faiz İslam’da haramdır, diyor. Vay sen ne demek istiyorsun? Tayyip Erdoğan da faizi indirmek istiyor, sen ona destek olmak için mi bunu söylüyorsun, deniyor. Sen bir imam değil misin, diye hemen hedef tahtasına konuyor. Veya da diyor ki, kadın cinayeti, erkek cinayet diye bir şey yoktur. Cinayet cinayettir. Bir koca karısını öldürürken kadın olduğu için öldürmüyor. Sonuç itibariyle, yaratılış itibariyle fiziki olarak daha zayıf birisine karşı bir güç gösterisi yapılıyor diyor. Kimi öldürürseniz öldürün cezası İslam hukukunca kısastır, diyor. Şu an ki ceza hukukundan daha ağırını teklif ediyor. Vay sen kadın cinayetlerini önemsemiyor musun, onları basit sıradan işler gibi mi görüyorsun, diyerek yine hedef tahtasına konuluyor. Dolayısıyla bu aslında dindar insanların bu toplumda nasıl azınlık gibi görünmek istendiğini gösteren bir tablo.”