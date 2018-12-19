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Mehmet Akif’in torunundan dedesine yakışır tavır: Dedesine verilen vefa ödülünün TBMM’ye verilmesini istedi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödülleri kapsamında bu yıl Mehmet Akif’e verilen Vefa Ödülü, İstiklal Şairi'nin torunu Selma Ersoy Argon’a takdim edildi. Dedesi Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı için verilmek istenen para ödülünü kabul etmediğini hatırlatan torun Ersoy, “Dedemin kabul etmediği bir ödülü benim de almam doğru olmaz." diyerek ödülün TBMM'ye verilmesini istedi. Selma Ersoy Argon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat'ta eğitim ve iş hakkı elinden alınan başörtülü öğrencilerin haklarının tümüyle iade edilmesini istedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:34
Mehmet Akif’in torunundan dedesine yakışır tavır: Dedesine verilen vefa ödülünün TBMM’ye verilmesini istedi

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödülleri kapsamında bu yıl Mehmet Akif’e vefa ödülü Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon’a takdim edildi. 

Selma Ersoy Argon ise İstiklal Marşı’nı yazan dedesi Mehmet Akif Ersoy’un para ödülünü kabul etmediğini hatırlatarak, “Dedemin kabul etmediği bir ödülü benim de almam doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle TBMM’de bir Mehmet Akif Ersoy köşesi yapılırsa, bu ödül orada sergilenebilir. Böylesi dedem Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına daha çok yakışır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Selma Ersoy Argon’un bu davranışı karşısında,  “Dedeniz merhumun ahlakına yakışır bir enginlik gösterdiniz. En kısa zamanda ödülü TBMM’de sergilemek için arkadaşlarımız sizi arayacaklar.”  ifadelerini kullandı.

28 Şubat mağdurları için destek istedi 

Argon, 28 Şubat'ta eğitim ve iş hakkı elinden alınan başörtülü öğrencilerin haklarının tümüyle iade edilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istedi. Bazı hakların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasakları kaldırmasıyla kısmen iade edildiğini belirten Selma Ersoy Argon, “Nasıl ki mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin gözü Türkiye’deyse, Türkiye’deki mazlumların, adaletsizliğe uğrayanların gözü de sizin üzerinizdedir. Bu nedenle başta, 28 Şubat sürecinde, hukuksuz başörtü yasağından dolayı eğitim ve iş hakları gasp edilen genç kızlarımız olmak üzere, o dönemin uygulamalarından kaynaklanan; düşünce, inanç ve fikir mağdurlarının haklarının iadesi ve mağduriyetlerinin tümüyle giderilmesi elzemdir. Bu konuda kısmen yaşanan iyileşme yine zatı alinizin yasakları kaldırmasıyla olmuştu, inşallah tümüyle hakları iade edilecektir. Toplumsal barışımızı bozacak her türlü yasak ve uygulamalar, hak ve adalet kavramlarının tartışılıyor olmasını doğuracağı için aziz milletimizin birliğini ve dirliğini olumsuz etkileyecektir.” şeklinde konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:34
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  2. Selma Ersoy Argon
  3. mehmet akif ersoy

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