Gündem Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı
Gündem

Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe’nin sahasında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından tribünde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada gündem oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “Bereketsiz herif… Fenerbahçe maçına gitti, üç tane yedik…” sözleri kısa sürede binlerce beğeni alarak gündeme damga vurdu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, kendi evinde oynadığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kaybetti.

Maçı Ülker Stadyumu'nda tribünden takip eden isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel, maç öncesi ve sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, stadyum koridorlarında güvenlik eşliğinde görüntülendi.

 

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, X hesabından, Özgür Özel’in maça gitmesi sonrası müthiş bir paylaşım yaptı. Gökçek, “Bereketsiz herif… Fenerbahçe maçına gitti, üç tane yedik…” ifadesini kullanarak Özel'i ti’ye aldı.

13 binden fazla beğeni alan paylaşım Türkiye’nin gündemine oturdu.

hasel

Aynen,uğursuz gelmiştir.
