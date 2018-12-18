Medipol Sağlık Grubu "Altın Marka"da birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Medipol Sağlık Grubu, "II. Türkiye Altın Marka Ödülleri" kapsamında halk oylamasıyla sağlık alanında geçen yıl olduğu gibi bu sene de birinci seçildi.



Gruptan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ekonomi, sağlık, inşaat, gıda ve daha birçok alanda başarılı iş insanları ve değerli markaları "II. İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi" etkinliğinde buluştu. Yurtiçi ve yurt dışında 500'e yakın davetlinin katıldığı organizasyon, Hilton Hotel Bomonti & Conference Center'de gerçekleştirildi.

Online'da avrupaekonomigazetesi.com üzerinden 1 ay süresince yapılan halk oylamasında Medipol Sağlık Grubu, sağlık alanında kullanılan 38 bin 887 oyun 12 bin 401'ini aldı.



Törende Medipol Sağlık Grubu adına ödülü Medipol Üniversitesi Hastanesi Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün aldı.





- "104 ülkeden 25 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyoruz"





Gecede bir konuşma yapan Üstün, Medipol ailesi olarak üst düzey hizmetleri sonucunda aldıkları ödüllerin kendilerine gurur verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Medipol Sağlık Grubu, uzman hekim kadrosu, gelişmiş tıbbi cihazları ve eğitimli sağlık personelleri ile bu alanda ilklere imza atmaya ve büyümeye devam ediyor. Avrupa, Balkan ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil yılda 104 ülkeden yaklaşık 25 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyor. Bu hizmetleri sunarken son teknolojileri takip ediyor ve kullanıyoruz. Bu kapsamda uluslararası alanda tanınan tıbbi hataları en aza indiren 'HIMSS 6' sertifikasını almaya hak kazanan ilk özel hastane olduğumuzu da belirtmek isterim."