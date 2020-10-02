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Spor Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe
Spor

Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:26:32 -
Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz puanla tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 3 karşılaşmayı da gol atamadan kaybetti. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenildi.

Göztepe ise ligde çıktığı maçlardan bir galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı ve 5 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Azubuike forma giyemeyecek.

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