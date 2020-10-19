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Spor Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor
Spor

Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:53:00 -
Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor

Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlanan Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Grubun diğer maçında ise Paris Saint Germain ve Manchester United karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, 4 hafta geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) lideri konumunda.

Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 sayı kaydetti. Yoluna namağlup devam eden Alman takımı, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Alman takımında Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde iki futbolcu yaralandı.

Leipzig'de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir ile forma giyemeyecek.
 

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