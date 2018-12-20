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Meclis'te renkli görüntüler! AK Partili vekil Fransızca konuştu

TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında AK Parti Milletvekili Cahit Özkan'ın Fransızca konuşması Meclis'te renkli görüntüler oluşturdu.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:22

Meclis Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Zaman zaman renkli anların da yaşandığı görüşmelerde, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Fransızca konuşmasına, meclis sıralarından gelen yanıt hafızalarda yer tutmaya aday.

Biz öyle Etiler'de Moda'larda değil vatandaşımızın arasında siyaset yapıyoruz

AK Parti ile CHP'yi bu kez karşı karşıya getiren, torba kanun halinde gelen yasa teklifi. CHP yeni kanunun kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olduğunu söyleyince, AK Parti'li Cahit Özkan "İyi bir parlementer gider vatandaşın nabzını tutar ve bir kanun teklifi hazırlar, Biz öyle Etiler'de Modalar'da değil vatandaşımızın arasında siyaset yapıyoruz" dedi.

'La Seperatıon de power'

Özkan,konuşmasında "İşte, vatandaşımızın arasında bize gelen talepleri kanun teklifi hâline getirerek, işte, sizin içinde bulunduğunuz Parlamentoda yasama faaliyetine dönüştürüyoruz. Evet, kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım? "La séparation de power" deyince AK Parti, CHP ve İYİ Parti sıralarından "ooo.." sesleri yükseldi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:22
  1. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan
  2. ak partili vekil fransızca konuşma

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ28 dk önce
    hava atar gibi birde fransızca konuşuyor.ey allahım ya.biri bu adama hangi mecliste oldugunu göstersin .tabelaya baksın :))))) türkiyedeyiz aslanım.burası türkiye. ne fransa ne arab
  • yusuf toygunyusuf toygun30 dk önce
    yazık çok yazık. hayata bakış açımızı tamamen gavur belirlemiş. üç kuvvetin olduğunu, bunların hüküm koyma, hükmü uygulama ve ve muhakeme olduğunu gavur belirlemiş. bizde bunu almışız. reçeteye itiraz etmeyen bir hasta gibi almış. ve o gavur reçetesini öyle benimsemişizki gavurun kelimeleriylede anlatınca iyice havalara girmiş ve kendimizle aramıza koyduğumuz bu mesafeden dolayıda tatmin yaşamışız. ZAVALLI TÜRKÇEM SENİN HAYSİYETİNİ FEHMEDECEK BÜYÜK ZEKALARDAN YOKSUNSUN.
  • reis 1453reis 145344 dk önce
    Burası Fransa değil Türkiye, bir Fransız nasıl ki asla Türkçe konuşmak istemezse biz de öyle olmalıyız. Değerlerimize sahip çıkalım, burada alkışlanacak bir şey yok. Eeeey Fransa diyor Reis, biz de gidip Fransızça konuştu ay çok renkli falan diyemeyiz.

Günün Özeti

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