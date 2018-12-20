Meclis'te renkli görüntüler! AK Partili vekil Fransızca konuştu

Meclis Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Zaman zaman renkli anların da yaşandığı görüşmelerde, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Fransızca konuşmasına, meclis sıralarından gelen yanıt hafızalarda yer tutmaya aday.

Biz öyle Etiler'de Moda'larda değil vatandaşımızın arasında siyaset yapıyoruz

AK Parti ile CHP'yi bu kez karşı karşıya getiren, torba kanun halinde gelen yasa teklifi. CHP yeni kanunun kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olduğunu söyleyince, AK Parti'li Cahit Özkan "İyi bir parlementer gider vatandaşın nabzını tutar ve bir kanun teklifi hazırlar, Biz öyle Etiler'de Modalar'da değil vatandaşımızın arasında siyaset yapıyoruz" dedi.

'La Seperatıon de power'

Özkan,konuşmasında "İşte, vatandaşımızın arasında bize gelen talepleri kanun teklifi hâline getirerek, işte, sizin içinde bulunduğunuz Parlamentoda yasama faaliyetine dönüştürüyoruz. Evet, kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım? "La séparation de power" deyince AK Parti, CHP ve İYİ Parti sıralarından "ooo.." sesleri yükseldi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.