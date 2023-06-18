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Gündem Meclis'e gelecek memur, emekli maaş düzenlemesi: TBMM düğmeye basıyor! Bu haftaki mesaisi belli oldu
Gündem

Meclis'e gelecek memur, emekli maaş düzenlemesi: TBMM düğmeye basıyor! Bu haftaki mesaisi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-18 17:59:00 - 2023-06-18 18:04:09
Meclis'e gelecek memur, emekli maaş düzenlemesi: TBMM düğmeye basıyor! Bu haftaki mesaisi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Kurban Bayramı öncesinde oldukça yoğun bir mesai bekliyor. Milyonlarca vatandaşın memur ve emeklinin gözü maaş zammı nedeniyle Meclis’te olacak. AK Parti’de yürütülen çalışmaların tamamlanarak teklifin bu hafta komisyonlara gelmesi bekleniyor. Meclis’te gündem memur ve emekli maaşı zammı! Refah payı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı...

Maaş düzenlemesi bu hafta Meclis gündemine geliyor. Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde... Milyonları ilgilendiren düzenlemeler, Kurban bayramı öncesinde TBMM'de ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir mesai bekliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammı nedeniyle Meclis'te olacak. AK Parti'de yürütülen çalışmaların tamamlanarak teklifin bu hafta komisyonlara gelmesi bekleniyor.

Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde...

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler, Kurban bayramı öncesinde TBMM'de ele alınacak.

Çalışan ve emekliler için düzenleme bekleniyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı için gözler Meclis'te...

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.

AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

Grup toplantıları yapılacak

Meclis'te salı ve çarşamba günü grup toplantıları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. dönemin ilk grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti grup toplantısı, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Komisyonlarda görev alacak vekiller seçilecek
Meclis'te geçen hafta divan belirlendi ve komisyonlarda seçimler yapıldı.

Çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

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