CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası!

Kamuoyunda uzun süredir oluşturulmaya çalışılan “yalnızca muhalefet belediyeleri yolsuzlukla suçlanıyor veya yargılanıyor” algısı, Kırıkkale’den gelen şok bir yargı kararıyla çöktü.

AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Karar, hukukun siyasi partiden bağımsız olarak işlediğini gösterirken, kamuoyundaki o yerleşik algının da yanlışlığını gözler önüne serdi.

Kırıkkale’de yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında açılan davanın karar duruşmasında, siyaset ve yargı dünyasını derinden sarsacak bir hüküm açıklandı. İktidar partisine mensup Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve usulsüzlük organizasyonuna adı karışan müteahhit ağır hapis cezaları aldı.

Hukuk Ayrım Yapmadı: Başkan ve Müteahhite Ağır Ceza

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, tarafların suçunu sabit görerek cezaları şu şekilde kesti:

AK Partili Belediye Başkanı Ekmel Cönger: “Rüşvet almak” ve ilgili usulsüzlük suçlarından 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına,

İlgili Müteahhit: “Rüşvet vermek” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muhalefet Odaklı Algı Balonu Patladı

Özellikle ana akım medya ve sosyal medyada sık sık paylaşılan, “Sadece CHP’li ya da muhalif belediyelere operasyon yapılıyor, iktidar belediyelerine dokunulmuyor” şeklindeki yaygın kanaat bu kararla birlikte büyük bir darbe aldı. Kırıkkale Adliyesi’nden çıkan bu karar; suçun, usulsüzlüğün ve hukukun partisinin olamayacağını, iktidar mensubu dahi olunsa rüşvet suçlamasının cezasız kalmadığını ortaya koydu.

Siyasi kulislerde de geniş yankı uyandıran bu davanın ardından, genel merkezlerin nasıl bir tavır alacağı ve hukuki itiraz süreçlerinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.