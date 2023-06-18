Rusya'nın nükleer silahları: onlarca yıllık Japon silahlardan güçlü! O batının büyük korkusu

Rusya taktik nükleer silahları Belarus'a yerleştirmeye başladı

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silahlar konuşlandırdığını doğrularken bunun Batı’ya Rusya konusunda bir uyarı olduğunu söyledi.

St. Petersburg’ta düzenlenen ekonomik forumda konuşan Putin, her ne kadar nükleer silahların müttefik üke Belarus’a konuşlandırıldığını söylese de Rusya’nın şu aşamada bu silahlara başvurmaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

Putin konuşmasında “Bildiğiniz üzere müttefikimiz (Belarus Cumhurbaşkanı) Lukaşenko’yla taktik nükleer silahların Belarus’a gönderilmesi konusunu konuşuyorduk ve bu gerçekleşti. İlk nükleer başlıklar Belarus’a ulaştı. Ancak şu aşamada henüz sadece ilk parti Belarus’a gitti. Bu yazın ya da yıl sonuna kadar sevkiyatın tamamını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Rus lider Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Rusya dışında nükleer silah konuşlandırma hamlesinin ilk gerçekleştiği bu hamlenin bir uyarı niteliği taşıdığı ifadelerini kullandı.

Putin, “Bu tam bir caydırıcılık unsuru olarak bizi stratejik bir yenilgiye uğratma niyetinde olan herkesin durumun farkında olmamasına dair bir harekettir” diye konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’dan nükleer taktik silahların ülkesine gelmeye başladığını söylemişti. Rusya’nın Belarus’a gönderdiği nükleer taktik silahların 1945 yılında ABD’nin Japonya’ya karşı kullandığı silahlardan 3 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

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Vladimir Putin, ABD’nin bazı Avrupa ülkelerine Ukrayna savaşıyla birlikte mühimmat konuşlandırmaya başlamasına karşılık olarak kendilerinin de Belarus’a nükleer başlıklı füzeler göndereceklerini Mart ayında duyurmuştu.

ABD yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, Putin’in bu girişimine karşılık kendilerinin nükleer silahlarının durumlarını değiştirmek konusunda bir girişimleri olmayacağını açıklamıştı.

Washington, Rusya’nın nükleer silah kullanma hazırlığında olduğuna dair bir işaret görmediklerini de belirtmişti.

Ancak yine de Rusya’nın nükleer silahlar konusunda attığı adımlar ABD ve batılı ülkeler tarafından dikkatle takip ediliyor. Benzer şekilde Çin yönetimi de Ukrayna savaşında nükleer silah kullanılmaması yönünde defalarca uyarılarda bulundu.

Putin de konuşmasında Rusya’nın şu aşamada nükleer silah kullanma ihtiyacı olmadığını ancak nükleer silahların Rus devletinin varlığını sağlamak için geliştirildiğini ifade etti ve kendilerinin tehdit altında olduğunda ancak bu silahlara başvurulabileceğini söyledi.

Putin, Rusya’nın NATO ülkelerinden daha fazla sayıda nükleer silaha sahip olduklarına da işaret etti. Rusya lideri kendilerinin elindeki nükleer silah sayısının azaltılmasının istendiğini ancak bunu dikkate almadıklarını söyledi.

"Ukrayna uzun süre savaşamaz"

Ukrayna’da devam eden savaşa da değinen Rusya lideri, Ukrayna’nın ağır kayıplar verdiğini ve Rusya’ya karşı başarı şansının olmadığını iddia etti. Putin, Ukrayna’nn elindeki silahlar ve mühimmatın da yakında tükeneceğini öne sürdü ve Ukrayna’nın savaşmayı uzun süre devam ettiremeyeceğini söyledi.

Ukrayna’ya saldırılarını bir kez daha savunan Rusya lideri amacın Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması olduğunu öne sürdü.

Ukrayna’nın batıdan silahlar almasını eleştiren Rusya lideri Kiev yönetimine verilen Alman yapımı Leopard tanklarının imha edildiğini iddia eden Rusya lideri ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları temin etmesi girişimine de değindi. Putin “Ukrayna’ya teslim edilen F-16’larda küle dönecektir. Ancak Ukrayna dışına konuşlandırılırlarsa o zaman ne şekilde çatışmalara müdahil olduklarına bakacağız” dedi.

Vladimir Putin, bu durumun NATO’yu çatışmaların içerisine çekme riski olduğunu ve bunun da son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

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