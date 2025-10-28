  • İSTANBUL
MEB'den ara tatil açıklaması: Kararı Bakan Tekin duyurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10–14 Kasım 2025’teki mesleki çalışma haftasının çevrim içi yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediği ara tatil kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tekin paylaşımında, “Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

 

Böylece, öğretmenler bu tarihlerde okulda yüz yüze değil, çevrim içi platformlar üzerinden mesleki gelişim faaliyetlerine katılacak.

 

Abuzittin

Maksat 10 kasımı es geçmek....

