Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail’in düzenlediği ortak operasyonlar neticesinde hayatını kaybeden İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için resmi bir taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ÖLÜMÜNDEN ÜZÜNTÜ DUYDUM"
"Komşumuz İran'ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.
"TÜRKİYE OLARAK ÇABALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Gündem
Özgür Özel'in 28 Şubat sözleri akıllara bu soruyu getirdi: Kimin sayesinde, Erdoğan'ın değil mi?