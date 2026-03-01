İran’a yönelik operasyonda ABD askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM), bölgedeki çatışmaların bilançosunu resmen açıkladı.

Pentagon, İran'a yönelik saldırılar sırasında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda 5 askerin de ağır yaralandığı kaydedildi. Bazı personellerin de İran'ın misillemeleri sonucu hafif yaralandığını ifade eden Pentagon, saldırılara devam edeceğini belirtti.

3 Asker Hayatını Kaybetti: CENTCOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, operasyon kapsamında 3 ABD askeri girdiği çatışmalarda şehit oldu.

Ağır Yaralılar Mevcut: Saldırılarda 5 Amerikan askerinin ağır şekilde yaralandığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Şarapnel ve Sarsıntı Vakaları: Ağır yaralıların yanı sıra çok sayıda askerin hafif şarapnel yaralanmaları ve patlama kaynaklı sarsıntılar nedeniyle müşahede altında tutulduğu aktarıldı.

Bölge Ateş Hattında: İran’ın misilleme olarak fırlattığı yüzlerce füze ve dronun, Bahreyn, Kuveyt ve Katar’daki ABD üslerini hedef aldığı belirtilirken, CENTCOM bu kayıpların operasyonel kapasiteyi etkilemediğini savundu.

İran lideri Hamaney’in öldürüldüğü kanlı harekatın bedeli ağırlaşırken, Pentagon’un bölgedeki kayıplara dair yapacağı yeni açıklamalar tüm dünya tarafından endişeyle bekleniyor.