Gündem İran’dan ABD ve İsrail’e "mozaik savunma" resti! Arakçi: Savaşın sonuna biz karar veririz
İran’dan ABD ve İsrail’e "mozaik savunma" resti! Arakçi: Savaşın sonuna biz karar veririz

İran’dan ABD ve İsrail’e "mozaik savunma" resti! Arakçi: Savaşın sonuna biz karar veririz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran’ı hedef alan alçak saldırıların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Washington ve Tel Aviv yönetimine adeta meydan okudu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran’a yönelik saldırıların İran’ın savaş kabiliyetini etkilemeyeceğini belirterek, "Merkezi olmayan ‘mozaik savunma’ yapımız, savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ordusunun geçmişine değinerek, savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arakçi, "ABD ordusunun sınırlarımızın doğusunda ve batısındaki yenilgilerini 20 yıldır inceliyoruz ve buna göre gerekli dersleri çıkardık" ifadelerini kullandı.

 

Başkent Tahran’a yönelik İsrail ve ABD saldırılarına değinen Arakçi, "Başkentimizin bombalanmasının savaş yürütme kapasitemiz üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Merkezi olmayan mozaik savunma yapımız, savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Elena hadimova

Büyük laf söyleme ,yaptıklarınızı hepsi boş

Yazar

Iranı eleştirenler bir sapan taşı da siz attında israile görelim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
