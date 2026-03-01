  • İSTANBUL
Acil durum ilan edildi! Tahran’da hastane vuruldu

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında Tahran’daki Gandi Hastanesi hedef alındı. Hastanede acil durum ilan edilirken yenidoğan bebekler ve hastalar güvenli alanlara tahliye edildi.

İran’ın başkenti Tahran’da saldırıların adresi bu kez bir hastane oldu. ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, İran’ın başkenti Tahran’da İsrail ve ABD tarafından düzenlenen saldırıda bir hastane vuruldu. İran basınında yer alan haberlerde, Tahran’daki Gandi Hastanesi’nin saldırıların hedefi olduğu bildirildi. Haberlerde, saldırı sonrası hastanede acil durum ilan edildiği, sağlık personelinin yenidoğan bebekler ile hastaları daha güvenli bölümlere tahliye ettiği belirtildi.

hasann

Allah belanızı verecek siyonist yahudiler ve evangelist barbarlar!!!
