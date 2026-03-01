İran’dan BAE’deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı
İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’deki Fransız üssünü vurdu. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’ya ait üssün vurulduğunu doğrulayarak, "İran’ın tamamen orantısız ve ayrım gözetmeksizin misilleme olarak başlattığı füze ve dron saldırıları, bölgedeki ortaklarımızın ve müttefiklerimizin tesisleri ile çok sayıda sivil hedefi vurmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Emirlik üssüne bitişik üssümüzdeki bir hangar, Abu Dabi limanını hedef alan bir dron saldırısında vuruldu. Hasar tamamen maddi ve sınırlı. Yaralanan kimse yok" dedi.
