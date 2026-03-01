  • İSTANBUL
İran'dan BAE'deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı
Gündem

İran'dan BAE'deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı

İran'ın bölgedeki batılı güçlere yönelik misilleme harekatı kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’deki Fransız askeri yerleşkesi hedef alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Abu Dabi limanını hedef alan bir dronun, "es-Selam Deniz Üssü"ndeki (Barış Kampı) bir hangara isabet ettiğini resmen doğruladı.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) düzenlediği saldırıda Fransa’ya ait bir üssü vurduğunu belirterek, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’deki Fransız üssünü vurdu. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’ya ait üssün vurulduğunu doğrulayarak, "İran’ın tamamen orantısız ve ayrım gözetmeksizin misilleme olarak başlattığı füze ve dron saldırıları, bölgedeki ortaklarımızın ve müttefiklerimizin tesisleri ile çok sayıda sivil hedefi vurmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Emirlik üssüne bitişik üssümüzdeki bir hangar, Abu Dabi limanını hedef alan bir dron saldırısında vuruldu. Hasar tamamen maddi ve sınırlı. Yaralanan kimse yok" dedi.

