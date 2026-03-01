İran'da okul enkazından yürek yakan görüntüler! Evlatlarından geriye kalan hatıraları aradılar
İran'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında hedef alınan bir okulun enkazı, çatışmanın en acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Saldırının ardından enkaza dönen eğitim yuvasına koşan aileler, toz ve dumanın arasında çocuklarına ait izleri bulmaya çalıştı.
Gözyaşları içinde enkazı eşeleyen anne ve babalar; parçalanmış okul çantaları, sahipsiz kalmış ayakkabılar ve yarım kalmış ders notlarıyla dolu defterleri teşhis ederken büyük bir acı yaşadı.
Sivil kayıpların arttığı bölgede, okuldan geriye kalan bu dramatik görüntüler saldırıların insani boyutunu ve sivil yerleşim yerlerinin aldığı ağır hasarı kanıtlar nitelikteydi.