Trump'tan bölgeyi ateşe verecek "kanlı takvim" açıklaması! Saldırıların ne kadar süreceğini açıkladı
Büyük şeytan ABD'nin başındaki Donald Trump, İslam coğrafyasını kana bulayan kalleş saldırıların seyrine dair küstah bir açıklama yaparak gerçek niyetini bir kez daha faş etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik İsrail ile ortaklaşa yürütülen askeri operasyonların gidişatına dair yeni açıklamalarda bulundu.
CNBC kanalına verdiği mülakatta Trump, operasyonun kapsamı ve süresine değinerek, saldırıların yaklaşık dört hafta kadar devam edebileceğini ifade etti.
Operasyon Takvimi Belirlendi:
Trump, İran rejiminin askeri ve nükleer kapasitesini tamamen etkisiz hale getirmeyi amaçlayan "Epic Fury" (Destansı Öfke) operasyonunun bir aya yayılan bir plan dahilinde ilerlediğini belirtti.
48 Üst Düzey Kayıp
Trump, operasyonun başlangıcından bu yana İran yönetim kademesinden 48 kritik ismin etkisiz hale getirildiğini belirterek, bu durumun rejim üzerindeki baskıyı artırdığını öne sürdü.
