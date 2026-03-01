  • İSTANBUL
Canlı yayında saldırı anonsu! Tahran’da yayınlar sustu

İran’ın başkenti Tahran’daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na düzenlenen hava saldırısının ardından çok sayıda kanalda yayın akışı kesildi. Saldırı, canlı yayında duyuruldu.

İran’ın başkenti Tahran’da İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na yönelik hava saldırısı düzenlendi. İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB)  binasının bazı bölümlerinin hedef alındığı saldırı sırasında canlı yayında olan sunucu, kurumun vurulduğunu açıklarken, kısa süre sonra birçok kanalda yayın akışı durdu.

 

“ABD ve siyonist düşmanlar”

IRIB sunucusu, canlı yayında, "Kısa süre önce Radyo ve Televizyon Kurumu’nun bazı bölümleri ABD ve siyonist düşman tarafından hedef alındı. Şu anda yayınlarımız normal şekilde devam ediyor, teknik ekiplerimiz muhtemel hasarları inceliyor" ifadelerini kullandı.

 

İran basını, açıklamanın ardından IRIB’e ait çok sayıda kanalın yayınının kesildiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde televizyon ekranlarında "Sinyal yok" uyarısının yer aldığı, birçok kanalda yayın akışının durduğu görüldü.

