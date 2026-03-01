  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı! İsrail'de sivil kayıplar var

İran'dan fırlatılan balistik füzeler İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki birçok noktayı hedef aldı. İsrail resmi kaynakları, füzelerin Gush Dan bölgesindeki yerleşim yerlerine isabet ettiğini, saldırıda en az bir sivilin hayatını kaybettiğini ve onlarca yaralı olduğunu duyurdu. İran tarafı ise bu saldırıyı, üst düzey yetkililerine yönelik suikastlara bir "kısas" olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı paylaştı.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney için taziyede bulunarak, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a başsağlığı dileklerini iletti.

ABD-İsrail saldırısını "nefret uyandırıcı bir eylem" olarak nitelendiren Diaz-Canel, "Uluslararası hukukun tüm normlarının ve insan onurunun vicdansızca çiğnenmesi anlamına geliyor. (Hamaney) Küba'da kendisi, halkının saygın bir devlet adamı ve lideri olarak, ayrıca Küba ile İran arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine katkı sunmuş bir isim olarak hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

 

- ⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu

