Bahreyn sokaklarında sevinç gösterileri! ABD üssünün vurulması kutlandı

Caddelerde toplanan kalabalık gruplar, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına tepki gösteren sloganlar atarak kutlamalar gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı ülkede, saldırı haberlerinin ardından yaşanan bu kitlesel sevinç, bölge halkının yabancı askeri üslere yönelik bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gösteriler sırasında herhangi bir çatışma yaşanmazken, kutlamaların gece geç saatlere kadar sürdüğü bildirildi.

İran'ın intikam füzeleriyle hedef aldığı Bahreyn’deki ABD 5. Filo karargâhı ve "Naval Support Activity" deniz üssünde meydana gelen hasarın boyutları netleşmeye başladı.

Üstte Ağır Yıkım: Yerel kaynaklar ve uydu görüntülerine göre, üssün ana ikmal noktaları ve hangarlarında çok ciddi maddi hasar meydana geldi; üssün üzerinden yükselen yoğun dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Tahliye Operasyonu: Saldırı sonrası Juffair bölgesindeki üs çevresinde yaşayan sivil halk tedbir amaçlı tahliye edilirken, ABD personelinin güvenli sığınaklara çekildiği bildirildi.

Halkın Tepkisi: Bahreyn'in başkenti Manama başta olmak üzere birçok noktada halk, ABD üssünün vurulmasını sevinçle karşıladı.

Pakistan ve Bölge Genelinde Öfke: Benzer tepkiler komşu ülkelerde de yankı buldu. Pakistan'da öfkeli göstericiler ABD Konsolosluğu'na girmeye çalışırken çıkan çatışmalarda 9 kişi hayatını kaybetti. Londra ve New York gibi dünya metropollerinde de binlerce kişi sokağa dökülerek ABD-İsrail saldırılarını protesto etti.