  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı! Tüm birimler teyakkuz halinde Trump’tan kan donduran itiraf! Katliam planlanandan daha hızlı ilerliyormuş Bölgeyi ateşe veren kalleş saldırıda B-2 hayalet uçakları kullanıldı! ABD’den İran’a nükleer darbe girişimi Mansur Yavaş'tan Ankara’ya 'asrın yatırımı'! İran'a açılan sınır kapısı geçişlere kapatıldı! Sadece gidenlere izin veriliyor İran’a yönelik operasyonda ABD askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var Bakan Şimşek’ten piyasalara güven mesajı: Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu Pezeşkiyan’dan katil ittifaka sert uyarı: Ektiğiniz utançta boğulacaksınız Rusya’nın Akkuyu sinsi planı mı? Müstafi Amiral Yaycı’dan tüyleri diken diken eden nükleer uyarısı!
Dünya Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor
Dünya

Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı, İran’a yönelik operasyonların ardından güvenlik önlemleri kapsamında Almanya'ya gönderildi. Uçuş takip verilerine göre uçak Berlin'de bekleyişini sürdürüyor.

Uçuş takip sitesi Flight Tracker'a göre, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakanlık uçağı ülkeden ayrıldı.

Yerel saatle sabah 08.21'de Beerşeba kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak, akşam saat 21.29'da Berlin'e iniş yaptı. Bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle uçağın ne zaman döneceği henüz netlik kazanmadı.

RİSKİ AZALTMAK AMACIYLA YURT DIŞINA ÇIKARILDI

İsrail hükümetine ait uçağın, olası bir misilleme durumunda güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail'den ayrıldığı değerlendiriliyor.

Benzer bir uygulamanın, İsrail'in geçtiğimiz yıl haziran ayında İran’a düzenlediği saldırılar sırasında da yapıldığı ve uçağın yine yurt dışına çıkarıldığı hatırlatıldı.

ABD-İsrail Tahran'daki Kızılay binası ile hastaneleri vurmaya başladı
ABD-İsrail Tahran'daki Kızılay binası ile hastaneleri vurmaya başladı

Dünya

ABD-İsrail Tahran'daki Kızılay binası ile hastaneleri vurmaya başladı

Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...
Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...

Dünya

Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...

İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı! İsrail'de sivil kayıplar var
İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı! İsrail'de sivil kayıplar var

Gündem

İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı! İsrail'de sivil kayıplar var

İran’dan ABD ve İsrail’e "mozaik savunma" resti! Arakçi: Savaşın sonuna biz karar veririz
İran’dan ABD ve İsrail’e "mozaik savunma" resti! Arakçi: Savaşın sonuna biz karar veririz

Gündem

İran’dan ABD ve İsrail’e "mozaik savunma" resti! Arakçi: Savaşın sonuna biz karar veririz

İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağırdı
İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağırdı

Dünya

İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK YA ALLAH YA ALLAH YA ALLAH

KASKETLİ MECZUPLARIMDAN VEYSELİMİN NESİNİ SÖYLEYİM CANIM EFENDİMİNİ DİNLİYORUM....KURBAN OLURUM BEN ONA... KENDİSİNE AYETEL KÜRSİ AMERERRASULU TEKASÜR SURESİ NUR 35 RAHMAN 26-30 KADİR SURESİ 3.ER RUM 17-19 VE SUBHANE RABBİKE İLE İCABET EDİYORUM İNŞALLAH...RABBİM HAYIRLARA VESİLE KIL...BELA VE ENE ALA ZALİKE MİNEŞŞAHİDİN...ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23