Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı, İran’a yönelik operasyonların ardından güvenlik önlemleri kapsamında Almanya'ya gönderildi. Uçuş takip verilerine göre uçak Berlin'de bekleyişini sürdürüyor.
Uçuş takip sitesi Flight Tracker'a göre, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakanlık uçağı ülkeden ayrıldı.
Yerel saatle sabah 08.21'de Beerşeba kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak, akşam saat 21.29'da Berlin'e iniş yaptı. Bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle uçağın ne zaman döneceği henüz netlik kazanmadı.
RİSKİ AZALTMAK AMACIYLA YURT DIŞINA ÇIKARILDI
İsrail hükümetine ait uçağın, olası bir misilleme durumunda güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail'den ayrıldığı değerlendiriliyor.
Benzer bir uygulamanın, İsrail'in geçtiğimiz yıl haziran ayında İran’a düzenlediği saldırılar sırasında da yapıldığı ve uçağın yine yurt dışına çıkarıldığı hatırlatıldı.