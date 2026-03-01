  • İSTANBUL
Ramazan
13
Yeniakit Publisher
Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!
Selma Savcı

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

Ramazan'da iftar ve sahur dengesini iyi korumak zorundayız.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

On bir ayın sultanı Ramazan'da yalnızca ruhun değil bedenin de dinlendiği ve şifalandığı bir süreç yaşıyoruz. Ancak uzun süreli açlık ve susuzluk, gastrit, reflü veya ülser gibi mide hassasiyetleriyle yaşayanlar için zorlayıcı bir duruma dönüşebiliyor. Bu noktada doğru beslenme adımları ve alınacak bazı önlemlerle Ramazan ayını huzurla yaşayabilirsiniz.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

Ramazan ayının gelişiyle sofraların bereketi ve paylaşmanın huzurunu dört bir yanda hissediyoruz.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

Milyonlarca müslümanın oruç tuttuğu bu kutsal ayda, uzun süreli açlık ve değişen öğün saatleri sağlık sorunları yaşayan bazı kişiler için zorlu bir sınav haline gelebilir.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

Özellikle gastrit, reflü ya da fonksiyonel sindirim güçlüğü yaşayan ve mide hassasiyeti olan bireylerin doğru beslenme menüleri oluşturması büyük bir kolaylığın anahtarı olacaktır.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

Mide hassasiyeti yaşayan kişiler, Ramazan ayında sindirim sistemini yormayan, asit dengesini bozmayan ve kan şekerini dalgalandırmayan bir beslenme düzeni benimsemeye özen göstermeli.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

Özellikle sahurda ağır, yağlı ve aşırı tuzlu yiyeceklerden mutlaka kaçınılmalı. Sahurda işlenmiş gıdalar, hamur işleri, kızartmalar, şekerli gıdaları tüketmek, gün içerisinde mide yanması ve ağrısına sebep olabilir.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

Bunun yerine hafif ancak doyurucu bir sahur menüsü tercih etmelisiniz. Ayrıca yatma saatinden en az 1 saat önce sahur yaparak midenizin dinlenmesine izin vermelisiniz.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

İftarda ise sindirimi zor, ağır yemeklerden ve hayvansal gıdalardan uzak durmak mide hassasiyetinin önüne geçebilir.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin üzerindeki susam fazlaysa ve kişiyi rahatsız ediyorsa pide tüketmemenizi öneririz.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

İftardan sahura kadar geçen süre içerisinde ise aşırı çay ya da kahve tüketiminden, hamur işi ve şerbetli tatlılardan kaçınılmalı. Eğer tatlı tüketmek istiyorsanız daha çok sütlü tatlılar veya şerbetlere şans verebilirsiniz.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

İftar ve sahur menülerinde en dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 'porsiyon kontrolü' olmalı. Çok fazla ve hızlı yemek, hazımsızlığa, karın ağrısına, bulantı ve hatta kusmaya neden olabilir. Gerekli tüm besin öğelerinden az miktarlarda tüketmeye ve iftar ile sahur arasına yatmadan 2 saat kadar öncesine bir ara öğün yapmamaya özen göstermelisiniz.

Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

Hafif mide şikayetleri olanlar, alınabilecek önlemler çerçevesinde oruç tutabilir. Ancak ciddi reflü şikayeti ya da mide ve bağırsak iltihabı gibi hastalıklardan şikayetçiyseniz mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.

