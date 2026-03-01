Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!
Ramazan'da iftar ve sahur dengesini iyi korumak zorundayız.
On bir ayın sultanı Ramazan'da yalnızca ruhun değil bedenin de dinlendiği ve şifalandığı bir süreç yaşıyoruz. Ancak uzun süreli açlık ve susuzluk, gastrit, reflü veya ülser gibi mide hassasiyetleriyle yaşayanlar için zorlayıcı bir duruma dönüşebiliyor. Bu noktada doğru beslenme adımları ve alınacak bazı önlemlerle Ramazan ayını huzurla yaşayabilirsiniz.
Ramazan ayının gelişiyle sofraların bereketi ve paylaşmanın huzurunu dört bir yanda hissediyoruz.
Milyonlarca müslümanın oruç tuttuğu bu kutsal ayda, uzun süreli açlık ve değişen öğün saatleri sağlık sorunları yaşayan bazı kişiler için zorlu bir sınav haline gelebilir.
Özellikle gastrit, reflü ya da fonksiyonel sindirim güçlüğü yaşayan ve mide hassasiyeti olan bireylerin doğru beslenme menüleri oluşturması büyük bir kolaylığın anahtarı olacaktır.
Mide hassasiyeti yaşayan kişiler, Ramazan ayında sindirim sistemini yormayan, asit dengesini bozmayan ve kan şekerini dalgalandırmayan bir beslenme düzeni benimsemeye özen göstermeli.
Özellikle sahurda ağır, yağlı ve aşırı tuzlu yiyeceklerden mutlaka kaçınılmalı. Sahurda işlenmiş gıdalar, hamur işleri, kızartmalar, şekerli gıdaları tüketmek, gün içerisinde mide yanması ve ağrısına sebep olabilir.
Bunun yerine hafif ancak doyurucu bir sahur menüsü tercih etmelisiniz. Ayrıca yatma saatinden en az 1 saat önce sahur yaparak midenizin dinlenmesine izin vermelisiniz.
İftarda ise sindirimi zor, ağır yemeklerden ve hayvansal gıdalardan uzak durmak mide hassasiyetinin önüne geçebilir.
Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin üzerindeki susam fazlaysa ve kişiyi rahatsız ediyorsa pide tüketmemenizi öneririz.
İftardan sahura kadar geçen süre içerisinde ise aşırı çay ya da kahve tüketiminden, hamur işi ve şerbetli tatlılardan kaçınılmalı. Eğer tatlı tüketmek istiyorsanız daha çok sütlü tatlılar veya şerbetlere şans verebilirsiniz.
İftar ve sahur menülerinde en dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 'porsiyon kontrolü' olmalı. Çok fazla ve hızlı yemek, hazımsızlığa, karın ağrısına, bulantı ve hatta kusmaya neden olabilir. Gerekli tüm besin öğelerinden az miktarlarda tüketmeye ve iftar ile sahur arasına yatmadan 2 saat kadar öncesine bir ara öğün yapmamaya özen göstermelisiniz.
Hafif mide şikayetleri olanlar, alınabilecek önlemler çerçevesinde oruç tutabilir. Ancak ciddi reflü şikayeti ya da mide ve bağırsak iltihabı gibi hastalıklardan şikayetçiyseniz mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.
