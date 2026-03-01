Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son!

On bir ayın sultanı Ramazan'da yalnızca ruhun değil bedenin de dinlendiği ve şifalandığı bir süreç yaşıyoruz. Ancak uzun süreli açlık ve susuzluk, gastrit, reflü veya ülser gibi mide hassasiyetleriyle yaşayanlar için zorlayıcı bir duruma dönüşebiliyor. Bu noktada doğru beslenme adımları ve alınacak bazı önlemlerle Ramazan ayını huzurla yaşayabilirsiniz.