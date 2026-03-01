  • İSTANBUL
Trump'tan sert sözler: "Yakında hepsi denizin dibinde yüzecek"

Trump’tan sert sözler: "Yakında hepsi denizin dibinde yüzecek"

ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasına ait 9 geminin batırıldığını açıkladı. Trump, “Geri kalanların peşindeyiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik devam eden operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada tansiyonu yükselten ifadeler kullandı.  Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

 

“9 gemi imha edildi”

ABD Başkanı, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim." ifadelerine yer verdi.

 

Bunlardan bazılarının "oldukça büyük ve önemli" gemiler olduğunu vurgulayan Trump, "Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler!" ifadesini kullandı.

 

Trump, paylaşımın devamında, başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahlarının da "büyük ölçüde imha edildiğini" kaydetti.

 

