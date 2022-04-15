MEB’den AÖL 3. döne kayıt yenileme açıklaması: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? 2022 Açık Lise kayıt yenileme tarihleri:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi AÖL 1. ve 2. Dönem sınavlarında binlerce açık lise öğrenciisi ter döktü. 1. ve 2. dönem AÖL sınavlarının geride kalmasıyla birlikte sıra AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınavlarına geldi. 2022 AÖL 3. Dönem sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav tarihlerini merak ediyor. Peki Açıöğretim Lisesi'ne yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman sona erecek? İşte AÖL hakkında merak edilen tarihler...

2022 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

Açık Lise kayıt yenileme işlemleri başladı, milyonlarca AÖL öğrencisi AÖL kayıt yenileme ücretini araştrmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları Temmuz ayında gerçekleşecek. Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönem kayıt yenileme son tarihi MEB AÖL kaydı bulunan ve 3. dönem sınavlarına katılacak olan öğrencilerin gündeminde.

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri 11 Nisan 2022 – 29 Nisan 2022 arasında yapılacak.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme kimler yapacak?

01 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerden sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan AÖL öğrencileri III. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi.

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılıyor. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacak. MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme kılavuzu için tıklayın