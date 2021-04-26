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Eğitim MEB lise sınavları ertelenecek mi?
Eğitim

MEB lise sınavları ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları için 3 Mayıs tarihini göstermişti. 3 Mayıs tarihinde yapılması planlanan lise sınavları için MEB’in yeni bir karar alıp almadığı merak ediliyor. Peki, MEB lise sınavları ertelenecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 01:33:00 -
MEB lise sınavları ertelenecek mi?

Bakan Selçuk yaptığı son açıklamada, eğitimin nasıl yapılacağına dair ve sınavlar ile ilgili yöneltilen sorulara Bilim Kurulu’nun verilerine, istatistiklere göre hareket ettiklerini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmişti. Peki, MEB lise sınavları ertelenecek mi?

MEB lise sınavları ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise sınavlarının ertelenmesine ilişkin “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” ifadelerini kullandı.

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