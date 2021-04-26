Bakan Selçuk yaptığı son açıklamada, eğitimin nasıl yapılacağına dair ve sınavlar ile ilgili yöneltilen sorulara Bilim Kurulu’nun verilerine, istatistiklere göre hareket ettiklerini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmişti. Peki, MEB lise sınavları ertelenecek mi?

MEB lise sınavları ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise sınavlarının ertelenmesine ilişkin “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” ifadelerini kullandı.