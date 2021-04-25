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Eğitim MEB İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Atama Takvimi açıklandı mı?
Eğitim

MEB İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Atama Takvimi açıklandı mı?

Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme dönemine az bir zaman kala MEB’in atamalara ilişkin takvim yayımlayıp yayımlamadığı merak konusu oldu. Peki, MEB İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Atama Takvimi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 22:20:00 -
MEB İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Atama Takvimi açıklandı mı?

Önceki yıllarda il içi atamalar genellikle mayıs ayında, il dışı atamalar ise genellikle haziran ayında gerçekleştirildi. Özür grubu atamaları ise genellikle ağustos ayında yapıldı. Ancak geçtiğimiz atama döneminde, emekli olan öğretmenlerden oluşacak açık normları da gösterebilmek adına söz konusu takvim temmuz ayında başlamıştı.

Bu bilgilerin üzerine bu seneki il içi, il dışı ve özür grubu atamalarına ilişkin tarih bilgisi paylaşılıp paylaşılmadığı merak edilmeye başlandı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, MEB İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Atama Takvimi açıklandı mı?

MEB İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Atama Takvimi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmenlerin bu seneki atama ve yer değiştirmelere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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