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Spor Mbappe, Thierry Henry'yi geçti
Spor

Mbappe, Thierry Henry'yi geçti

Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde efsane futbolcu Thierry Henry'yi geçmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:52:00 -
Mbappe, Thierry Henry'yi geçti

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Bayern Münih karşısında 2 gol atan Mbappe, Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki gol sayısını 13'e çıkardı ve 12 gollü Thierry Henry'i geride bıraktı.

Devler Ligi'nde aynı zamanda bu sezon toplamda 8 gole ulaşan yıldız oyuncu bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan üç Fransız oyuncudan biri oldu. OPTA'nın verilerine göre Mbappe bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan üçüncü Fransız futbolcu oldu. Bu başarıya daha önce 2017/18 sezonunda Wissam Ben Yedder ve 2001/02 sezonunda David Trezeguet ulaşmıştı.

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