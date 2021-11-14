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Spor

Mbappe şov yaptı! Fransa bileti aldı

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında Fransa, sahasında Kazakistan'ı 8-0 yenerek Katar biletini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 01:33:00 -
Mbappe şov yaptı! Fransa bileti aldı

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa, sahasında Kazakistan'ı ağırladı. Parc des Princes'de oynanan maçı Fransa 8-0 kazanarak grup liderliğini garantileyerek Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 6, 12, 32 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 55 ve 59. dakikalarda Benzema, 75'te Rabiot ve 84'te Griezmann kaydetti.

Bu sonuçla Fransa, 15 puana yükselerek liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkını elde etti. Kazakistan ise 3 puanda kalarak grup sonunculuğunu garantiledi.

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