Mazlum artık özgür

Hizb-ut Tahrir’e vurulan zincirler kırılmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana hakkı ve hakkaniyeti savunan Hizb-ut Tahrir’e gönül vermiş Serdar Yılmaz isimli Müslüman, aylar sonra esaretten kurtuldu.

FETÖ gitti yargılamaları bitmedi

Fetullahçı çeteye bağlı hakim ve savcıların uydurma delilleriyle zindana atılan Serdar Yılmaz, 2.5 aydır bulunduğu Bursa Kapalı Cezaevi’nden dün tahliye edildi. Emniyet ve MİT tarafından hiçbir şiddet olayına karışmadığı tespit edilen, Yargıtay üyelerinin ve Yüksek Mahkeme’nin “terör örgütü” olarak tanımlamadığı Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlaması ile tutuklanan Yılmaz’ın tahliyesinin ardından gözler diğer mazlumlara çevrildi. Tutuklu diğer mazlumların da infazlarının durdurarak tahliyelerine ve yeniden yargılanmasına karar verilmesi isteniyor.

Kararlara rağmen tutuklandılar

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tokgöz, 6 Temmuz 2005 tarihli yazısında, Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesi anlamında bir “örgüt”ün “terör örgütü” niteliği kazanabilmesi için üç unsurun aynı anda bulunması gerektiğine dikkat çekmişti. Dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er, 8 Aralık 2003 tarihinde İstanbul 2. Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, örgütün bugüne kadar herhangi bir silahlı eylemine rastlanılmadığını belirtilmişti.

Haksızlığa susmamışlardı!

Türkiye’nin en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi, tam 7 kez “Hizb-ut Tahrir’e haksızlık yapılmıştır” kararı vermişti. Akit’in deşifre ettiği hukuksuzlukları dikkate alan AYM; Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığını, zulmün durdurulması gerektiğine dikkat çekmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ceza yağdırdığı Hizb-ut Tahrir’e yönelik “terör örgütü” suçlamasına itiraz eden Yargıtay Üyesi Mustafa Kurtaran ise 19 Temmuz 2017 tarihli şerhinde, Hizbut Tahrir’in terör örgütü olmadığını, kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde veya başka bir ülkede şiddet olayına karışmadığını savunmuştu.

“Kardeşlerimiz suçsuzdur”

Tahliyeyi değerlendiren Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar, şunları dile getirdi: “Serdar Yılmaz yüzlerce Hizb-ut Tahrir üyesi gibi haksız bir şekilde yargılandı ve cezaevine mahkum edildi. Şimdi serbest, buna seviniyoruz, ancak onun gibi haksız yere mahkum edilmiş arkadaşlarımız var. Hâlâ cezaevindeler. İnfaz yasası ile on binlerce suçlu salıverildi ama hiçbir suçları olmadığı halde, Nihat Kurtaran ve arkadaşları salıverilmedi. AYM’nin açık hak ihlali kararları olduğu halde yerel mahkemeler bu kararı emsal kabul etmedi. Müslümanlara yönelik bu zulüm daha ne kadar devam edecek? Bir an önce bu zulmün son bulması gerekiyor, kardeşlerimiz suçsuzdur, özgürlüklerine bir an önce kavuşmaları gerekiyor. Artık yargı zulmü son bulsun!”