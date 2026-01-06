  • İSTANBUL
Gündem Cumhuriyet ve Özgür Özel’den paralel fitnecilik! Sisi için ‘eyy’ dediğinde Erdoğan’ın arkasında durdunuz mu?
Gündem

Cumhuriyet ve Özgür Özel’den paralel fitnecilik! Sisi için ‘eyy’ dediğinde Erdoğan’ın arkasında durdunuz mu?

Maduro’nun kaçırılmasını bile iç siyasete malzeme eden CHP lideri Özgür Özel, Washington’a tek kelime etmeden Erdoğan’a yüklendi; fondaş medya da bu ucuz çizgiye borazanlık yaptı. Akit TV’de konuşan Ali Karahasanoğlu, Erdoğan’ın Sisi’ye karşı yalnız bırakıldığı günleri hatırlatıp, bugün aynı isimlerin sahte bir “sessizlik” algısı üretmesini sert sözlerle eleştirdi.

Küresel eşkıya ABD’nin Venezuela’nın başkenti Karakas’ta düzenlediği haydutça saldırıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York’a kaçırıldı.

Operasyonun ardından Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinden tepkiler peş peşe geldi.

İç siyasette basit emellerle hareket edip Maduro’nun kaçırılmasını bile oy devşirme aracı olarak gören CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a skandal sözlerle saldırdı.

Özel’in ABD’nin aleyhine konuşmak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenmesi kamuoyunda büyük infiale neden olurken, Bahar Feyzan gibi muhalif siyasetçiler bile Özel’in amatörce çıkışına tepki gösterdiler.

Ancak CHP’nin arka bahçesi haline gelmiş fondaş medya da Özel’in borazanlığına soyunup Erdoğan’ın sessiz kaldığını ileri sürdüler. Bunun da başını Cumhuriyet çekti.

Akit TV’de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu Cumhuriyet ve Özel’e tepki gösterdi. Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’ın cuntacı cumhurbaşkanı Sisi’ye karşı siyaset yürüttüğü dönemde yalnız bırakıldığını hatırlatarak, Erdoğan’ı yalnız bırakanların ucuz siyasete kalkışmalarını eleştirdi.

Elon Musk'tan Venezuela hamlesi: "Acımasız tiran gitti, internet 1 ay bedava!"

Elon Musk'tan Venezuela hamlesi: "Acımasız tiran gitti, internet 1 ay bedava!"

Venezuela'da sıcak saatler: Ateş açıldı

Venezuela'da sıcak saatler: Ateş açıldı

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Yorumlar

A g

Erdoğan düşmanlığı dan başka bir projesi olmayan zavallı tipitip

Karami

Şunu insan yerine koyup haber yapıyorsunuz.
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı
Dünya

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Yeni Venezuela' da yaşanan olay sonrası İzlandalı Björk barışı ihlal eden Trump'ı ilhak tehditleri altındaki Grönland haklı için çağrıda bul..
