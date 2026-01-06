Cumhuriyet ve Özgür Özel’den paralel fitnecilik! Sisi için ‘eyy’ dediğinde Erdoğan’ın arkasında durdunuz mu?
Maduro’nun kaçırılmasını bile iç siyasete malzeme eden CHP lideri Özgür Özel, Washington’a tek kelime etmeden Erdoğan’a yüklendi; fondaş medya da bu ucuz çizgiye borazanlık yaptı. Akit TV’de konuşan Ali Karahasanoğlu, Erdoğan’ın Sisi’ye karşı yalnız bırakıldığı günleri hatırlatıp, bugün aynı isimlerin sahte bir “sessizlik” algısı üretmesini sert sözlerle eleştirdi.
Küresel eşkıya ABD’nin Venezuela’nın başkenti Karakas’ta düzenlediği haydutça saldırıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York’a kaçırıldı.
Operasyonun ardından Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinden tepkiler peş peşe geldi.
İç siyasette basit emellerle hareket edip Maduro’nun kaçırılmasını bile oy devşirme aracı olarak gören CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a skandal sözlerle saldırdı.
Özel’in ABD’nin aleyhine konuşmak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenmesi kamuoyunda büyük infiale neden olurken, Bahar Feyzan gibi muhalif siyasetçiler bile Özel’in amatörce çıkışına tepki gösterdiler.
Ancak CHP’nin arka bahçesi haline gelmiş fondaş medya da Özel’in borazanlığına soyunup Erdoğan’ın sessiz kaldığını ileri sürdüler. Bunun da başını Cumhuriyet çekti.
Akit TV’de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu Cumhuriyet ve Özel’e tepki gösterdi. Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’ın cuntacı cumhurbaşkanı Sisi’ye karşı siyaset yürüttüğü dönemde yalnız bırakıldığını hatırlatarak, Erdoğan’ı yalnız bırakanların ucuz siyasete kalkışmalarını eleştirdi.