Katlettikleri Hind Receb’in Sesi katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Birzeit Üniversitesi öğrencileri, Filistinli esirlerle dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Yaka’da bir etkinlik gerçekleştirdi. İsrail askerleri, etkinlik kapsamında "Hind Receb'in Sesi" filminin gösteriminin yapılacağı üniversiteye baskın düzenledi.

Kapıları kırarak içeri giren askerler, gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 3 öğrencinin bacaklarından gerçek mermiyle vurulduğu, 3 kişinin de şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

HİND RECEB’İN ACIKLI HİKAYESİ

İsrail güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıkan bir aracı vurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ile 5 akrabası bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, Receb ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te, Leyan Hamade'nin 29 Ocak 2024'te saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesinin ardından 10 Şubat 2024'te ulaşılan araçta Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu. Hind'in içinde bulunduğu araç 355 kurşun deliği ile paramparça halde bulunmuş, Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

YARDIMA GİDEN ARAÇ DA VURULDU

Receb ve ailesinin aracının yakınlarında tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntılarının bulunmuş ve bunun da Receb'i almak için gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulans olduğu anlaşılmıştı. Direkt hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaşılmıştı.