Dünya

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

İşgalci ABD’nin, Venezuela lideri Maduro’yu kalleş bir askeri operasyonla kaçırmasının ardından görevi devralan Delcy Rodriguez, AB’nin hedefi oldu. Küresel haydutların sözcülüğünü yapan AB, halkın iradesini yok sayarak Rodriguez’i meşru lider kabul etmediklerini küstahça ilan etti.

Güney Amerika’nın direniş kalesi Venezuela, Sarı Şeytan Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen karanlık bir işgal operasyonuyla sarsıldı. 3 Ocak gecesi Caracas’ı bombalayan ABD güçleri, Devlet Başkanı Maduro ve eşini kaçırarak ülkede kaos planlarını devreye soktu. Bu eşkıyalığın ardından anayasal yetkilerini kullanarak görevi devralan Delcy Rodriguez’e ilk tepki, emperyalist projenin Avrupa ayağından geldi.

DEMOKRASİ MASKELİ İŞGAL PLANI

AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, yaptığı açıklamada demokrasi dersi vermeye kalkışarak Rodriguez’i tanımadıklarını duyurdu. Maduro’yu "uyuşturucu kaçakçılığı" gibi düzmece suçlamalarla alıkoyan ABD’nin borazanlığını yapan AB, meşru yönetimi devre dışı bırakıp kendi kuklalarını iktidara taşımak için diyalog masası kurulmasını dayatıyor. Venezuela ordusunun ve Yüksek Mahkemesi'nin tam desteğini alan Rodriguez ise, ülkenin bağımsızlığını korumak için emperyalist saldırganlığa karşı direniş mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahale ile alıkoymasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'i meşru lider olarak tanımadıklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Venezuela'daki yetkinin bir seçim süreciyle verildiğini ancak bu sürecin halkın demokratik değişim talebine saygı duymadığını ifade eden Hipper, Venezuela'nın geleceğinin demokratik değişime yol açacak kapsayıcı bir diyalogla belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Hipper, bu sürece demokratik yollarla seçilmiş muhalefet liderlerinin de dahil olması gerektiğinin altını çizdi.

AB'nin tutumunun değişmediğine işaret eden Hipper, "Başkan Maduro'yu meşru lider olarak kabul etmedik. Durum Rodriguez için de geçerli. Ancak kendi çıkarlarımızı korumak ve ilkelerimizi muhafaza etmek için Venezuelalı yetkililerle hedefli angajmanımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcısıydı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu sebebiyle Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesi kararı almıştı.

Venezuela ordusu da TSJ'nin kararı uyarınca Rodriguez'in Geçici Devlet Başkanı görevini üstlenmesini desteklemişti.

Solcu bir aileden gelen ve ülkede Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Delcy Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

