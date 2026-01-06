  • İSTANBUL
Tamamen yasaklanması lazım... Genç öğretmeni intihara sürükleyen uygulama herkesin bir tık uzağında

Tamamen yasaklanması lazım... Genç öğretmeni intihara sürükleyen uygulama herkesin bir tık uzağında

İnsanları öz kıyıma kadar sürükleyen kumar bağımlılığı son olarak 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik'i hayattan kopardı. Sanal kumarın tamamen yasaklanması gerektiğini gözler önüne seren olayda Şafak Çelik, ailesine ait birçok evi kaybettiğini söyledi ve intihar etti.

Sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son verdi.

Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.

Paylaştığı videonun ardından genç öğretmen canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu trajik kayıp dijital bağımlılıkların ve kumarın neden olduğu tahribatı bir kez daha gündeme getirdi.

Suç ekonomisi besleniyor! Kumar hem toplumu hem ekonomiyi vuruyor

Türkiye'nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!

Siirt'te öldürülen kadının katili komşu çıktı: Bilezikleriyle kumar oynamak için öldürmüş

Kumarhaneler kralı arabasında başsız bulundu

 

İ. Keskin

Şimdiye kadar yasaklanmamış olması kabayat!
