Tamamen yasaklanması lazım... Genç öğretmeni intihara sürükleyen uygulama herkesin bir tık uzağında
İnsanları öz kıyıma kadar sürükleyen kumar bağımlılığı son olarak 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik'i hayattan kopardı. Sanal kumarın tamamen yasaklanması gerektiğini gözler önüne seren olayda Şafak Çelik, ailesine ait birçok evi kaybettiğini söyledi ve intihar etti.
Sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son verdi.
Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.
Paylaştığı videonun ardından genç öğretmen canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu trajik kayıp dijital bağımlılıkların ve kumarın neden olduğu tahribatı bir kez daha gündeme getirdi.
Gündem
