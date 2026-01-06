  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında Daha güvenli daha güçlü Türkiye

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı
Gündem Anketin sonuçları paylaşıldı! Maduro'yu kaçıran ABD paramparça
Gündem

Anketin sonuçları paylaşıldı! Maduro'yu kaçıran ABD paramparça

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Anketin sonuçları paylaşıldı! Maduro'yu kaçıran ABD paramparça

Washington Post (WP) gazetesinin yürüttüğü ankete göre Amerikan kamuoyu, ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına destek verip vermeme konusunda fikir ayrılığı yaşayarak ikiye bölündü.

ABD merkezli WP gazetesi, Donald Trump yönetiminin 3 Ocak'ta Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmasına ilişkin 1004 ABD'li ile görüştü.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleyle Maduro'yu alıkoymasına katılımcıların yüzde 42'si karşı çıkarken yüzde 40'ı destek verdiğini, yüzde 18'i ise kararsız kaldığını belirtti.

Cumhuriyetçilerin yüzde 74'ü bu "askeri operasyonu" tasvip ettiklerini belirtirken Demokratların yüzde 76'sı ise desteklemediğini ifade etti.

Trump'ın Kongre onayı olmadan operasyon talimatı vermesine katılımcıların yüzde 63'ü karşı çıkarken yüzde 37'si bunu "yerinde" bir eylem olarak değerlendirdi.

Katılımcıların yarısı ABD'nin, Maduro'yu "uyuşturucu kaçakçılığından" yargılaması gerektiğini savunurken yüzde 14'ü buna karşı çıktı, yüzde 36'sı ise "kararsız" kaldığını aktardı.

ABD'nin Venezuela'da yeni bir hükümet belirleme ihtimalini katılımcıların yüzde 24'ü desteklerken yüzde 45'i karşıt görüş paylaştı, yüzde 30'u ise "kararsız" kaldı.

Venezuela'nın gelecekteki yönetimine kimin karar vermesi gerektiği konusunda ise katılımcılar arasında büyük oranda görüş ayrılığı gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 94'ü Venezuela halkının söz sahibi olması gerektiğini ifade ederken yüzde 6'sı ise karar yetkisinin ABD'de olması gerektiğini savundu.

 

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı
Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı

Dünya

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!
Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Dünya

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’
Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’

Dünya

Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’

İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"
İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"

Dünya

İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

normal değilmi anket

yarı yarıya <<cunhuriyetciler demokratla secimi gibi <<amerikan neoconculuğu ve evengelistliğ amerikayı yönetir buda normal

OSMAN AYDIN

HIÇ BIR ULKENIN YÖNETIMINDE AMERIKA SÖZ SAHIBI OLAMAZ ÇUNKU ONLARIN SMAÇLARI BAMBAŞKA AMACLARI O ULKENIN HALKININ REFAHI DEĞIL O ULKENIN KAYNAKLARINI SÖMURMEKTIR BU ZIHNIYETTE BIR ÜLKE BAŞKA BIR ÜLKEYI YÖNETEMEZ HALK BUNA MUSAADE ETMEZ BIZ KURTULUŞ SAVAŞINDA BUNA MUSAADE ETMEDIK RUSLA ERZURUMA KADAR GELDILER SIZI ERMENILERDEN KORUYACAĞIZ DIYE AMA KENDILERI IŞGALE KALKTILAR VEDE 25 GUNDE VATASEVER HALKIMIZ GERI PUSKURTTÜLER
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23