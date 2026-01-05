Afrika kıtasını asırlardır kan ve gözyaşına boğan, yeraltı kaynaklarını sülük gibi emen sömürgeci Fransa, "arka bahçesi" olarak gördüğü Burkina Faso’da yine kirli bir senaryoyu devreye sokmaya çalıştı. Dün gece tüm dünya ABD ve Venezuela hattındaki gelişmelere kilitlenmişken, Paris yönetimi Ouagadougou’da düğmeye bastı. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardı: Halkın gücü ve Traoré’nin dik duruşu!

Sömürgeci Piyonlar Devreye Girdi

Fransız istihbaratının güdümündeki bir grup darbeci hain, dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanlığı sarayına yönelik hareketlilik başlattı. Ülkenin tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşünden rahatsız olan emperyalist güçlerin maşası olan bu grup, milli lider İbrahim Traoré’yi devirerek statükoyu geri getirmeyi hedefledi. Başkent Ouagadougou’da silah seslerinin duyulmasıyla tansiyon yükseldi.

"Milli İrade" Etli Tırnak Oldu

Darbe kokusunu alan Burkina Faso’nun vatansever güvenlik güçleri, anında müdahalede bulunarak hain girişimi henüz başlamadan bastırdı. Ancak asıl tokat, Burkina Faso halkından geldi. "Sömürgecilere bu topraklarda yer yok" diyen binlerce vatandaş, özellikle de istikbalin teminatı gençler, tekbirler ve sloganlarla sokaklara döküldü.

Saray Önünde "Vatan Nöbeti"

Cumhurbaşkanlığı sarayını adeta bir etten duvarla ören halk, gece boyunca nöbet tuttu. Ellerinde bayraklarla "Traoré yalnız değildir", "Kahrolsun Fransa" sloganları atan binlerce kişi, Batı’ya "Burayı artık siz yönetemezsiniz" mesajını verdi. Gençlerin bu kararlı duruşu, 15 Temmuz’da Türkiye’de sergilenen destansı direnişi hatırlattı.

Fransa Neden Rahatsız?

İbrahim Traoré yönetimi, göreve geldiği günden bu yana Fransız askerlerini ülkeden kovmuş, yerli kaynakların sömürülmesine "dur" demiş ve Rusya-Türkiye hattıyla stratejik iş birlikleri geliştirerek Batı’nın tekerine çomak sokmuştu. Afrika’nın uyanışından korkan Macron yönetiminin, bu tür kalleş yöntemlerle kıtadaki hakimiyetini korumaya çalıştığı ancak her seferinde hüsrana uğradığı bir kez daha tescillenmiş oldu.

Hainlerin planı çöktü, Burkina Faso halkı kazandı. Şimdi gözler, bu kirli girişimin arkasındaki Fransız parmak izlerinin uluslararası arenada nasıl ifşa edileceğine çevrildi.