Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traoré’yi hedef alan kalleş darbe girişimi, Burkina Faso halkının çelikten iradesine çarptı. Paris destekli cuntacılar bozguna uğratıldı.

Afrika kıtasını asırlardır kan ve gözyaşına boğan, yeraltı kaynaklarını sülük gibi emen sömürgeci Fransa, "arka bahçesi" olarak gördüğü Burkina Faso’da yine kirli bir senaryoyu devreye sokmaya çalıştı. Dün gece tüm dünya ABD ve Venezuela hattındaki gelişmelere kilitlenmişken, Paris yönetimi Ouagadougou’da düğmeye bastı. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardı: Halkın gücü ve Traoré’nin dik duruşu!

 

Sömürgeci Piyonlar Devreye Girdi

Fransız istihbaratının güdümündeki bir grup darbeci hain, dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanlığı sarayına yönelik hareketlilik başlattı. Ülkenin tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşünden rahatsız olan emperyalist güçlerin maşası olan bu grup, milli lider İbrahim Traoré’yi devirerek statükoyu geri getirmeyi hedefledi. Başkent Ouagadougou’da silah seslerinin duyulmasıyla tansiyon yükseldi.

 

"Milli İrade" Etli Tırnak Oldu

Darbe kokusunu alan Burkina Faso’nun vatansever güvenlik güçleri, anında müdahalede bulunarak hain girişimi henüz başlamadan bastırdı. Ancak asıl tokat, Burkina Faso halkından geldi. "Sömürgecilere bu topraklarda yer yok" diyen binlerce vatandaş, özellikle de istikbalin teminatı gençler, tekbirler ve sloganlarla sokaklara döküldü.

 

Saray Önünde "Vatan Nöbeti"

Cumhurbaşkanlığı sarayını adeta bir etten duvarla ören halk, gece boyunca nöbet tuttu. Ellerinde bayraklarla "Traoré yalnız değildir", "Kahrolsun Fransa" sloganları atan binlerce kişi, Batı’ya "Burayı artık siz yönetemezsiniz" mesajını verdi. Gençlerin bu kararlı duruşu, 15 Temmuz’da Türkiye’de sergilenen destansı direnişi hatırlattı.

 

Fransa Neden Rahatsız?

İbrahim Traoré yönetimi, göreve geldiği günden bu yana Fransız askerlerini ülkeden kovmuş, yerli kaynakların sömürülmesine "dur" demiş ve Rusya-Türkiye hattıyla stratejik iş birlikleri geliştirerek Batı’nın tekerine çomak sokmuştu. Afrika’nın uyanışından korkan Macron yönetiminin, bu tür kalleş yöntemlerle kıtadaki hakimiyetini korumaya çalıştığı ancak her seferinde hüsrana uğradığı bir kez daha tescillenmiş oldu.

 

Hainlerin planı çöktü, Burkina Faso halkı kazandı. Şimdi gözler, bu kirli girişimin arkasındaki Fransız parmak izlerinin uluslararası arenada nasıl ifşa edileceğine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somaliland açıklaması: Netanyahu şimdi de Afrika'yı karıştırmak istiyor
Siyaset

Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara
Gündem

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!
Dünya

1
İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?
Dünya

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar baş..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi
Gündem

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

CHP lideri Özgür Özel'i sert ifadelerle eleştiren muhalif yorumcu Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, ABD tarafından alıkonula..
