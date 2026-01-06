Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Olay, Türk doktorun aracının durdurulduğu bir kontrol noktasında meydana geldi. Gambiyalı asker, doktorun yeleğindeki ay-yıldızlı bayrağı fark eder etmez selam durdu ve milli sloganımız olan "Her şey vatan için" ifadesini kullanarak saygısını gösterdi.

Duygu dolu doktor, askerin bu jesti karşısında gözyaşlarını tutamadı. Video çekmek için izin isteyen doktora, asker gururla, “Videoya çekmekten onur duyarım” cevabını verdi. Kısa sürede X platformunda paylaşılan video, binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Bu olay, Türkiye'nin Afrika kıtasında yürüttüğü insani yardım ve eğitim faaliyetlerinin meyvelerini topladığının en güzel kanıtı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Afrika açılımı sayesinde, kıta genelinde Türkiye'ye duyulan sevgi ve saygı her geçen gün artıyor. Benzer olaylar, Somali, Sudan ve diğer Afrika ülkelerinde de sıkça yaşanıyor ve Türk milletinin mazlumlara uzattığı eli simgeliyor.

Sosyal medya kullanıcıları, videoyu "Türk'ün gücü her yerde!" yorumlarıyla paylaştı. Bir kullanıcı, "Amerika üs kuruyor, biz gönüllere taht kuruyoruz" derken, bir diğeri "Türk beklenendir" ifadesini kullandı. Bu tür anlar, muhalif kesimlerin "Ne işimiz var Afrika'da?" sorusuna en anlamlı cevap niteliğinde...