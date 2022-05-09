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Yerel Mayıs ayında kar yağışı etrafı beyaza bürüdü
Yerel

Mayıs ayında kar yağışı etrafı beyaza bürüdü

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere Mayıs ayında kar yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 07:33:00 -
Mayıs ayında kar yağışı etrafı beyaza bürüdü

Bitlis’te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Köylüler Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşarken çocuklarda yeni kar yağışını fırsat bilerek kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.

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