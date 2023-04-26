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Spor Maxim'den derbi talebi! Gözünü ilk 11'e dikti
Spor

Maxim'den derbi talebi! Gözünü ilk 11'e dikti

Yeniakit Publisher
2023-04-26 08:27:00 -
Maxim'den derbi talebi! Gözünü ilk 11'e dikti

Romanyalı 10 numara, hafta sonundaki Galatasaray mücadelesi öncesi takım antrenmanlarında vites artırdı! Tecrübeli futbolcu, Vodafone Park’ta oynanacak dev karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer almak için teknik ekipten talepte de bulunacak.

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde Gaziantep FK’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, Siyah-Beyazlı formayla sadece Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de başlamıştı.

Son olarak Ümraniyespor maçında sonradan dahil olan Rumen 10 numara, Galatasaray derbisi öncesinde gözünü 11’e dikti!Takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, yarışta ön plana çıkmayı hedefliyor.

Olumlu yanıt...

Hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formayı kapmak için elinden geleni yapacak olan Maxim’in, teknik direktör Şenol Güneş’le de görüşüp başlangıç kadrosunda yer almayı isteyeceği belirtildi. Son maçlarda orta saha hattından istediği verimi alamayan Güneş’in de Maxim’e olumlu yanıt verme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtildi.

(Fanatik)
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