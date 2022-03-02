Maun suresi nedir? Maun suresi Türkçe okunuşu, anlamı, faziletleri...

Maun Suresi yoksul ve ezilen Müslümanlar için indirilen bir suredir, anlamı da bu doğrultudadır. Zekat vermeyen, yardımsever olmayan kişiler için bir uyarı anlamını taşımaktadır. Yoksulları doyurmak gerektiğini, yetimleri korumak gerektiğini anlatır.

İslamiyet’in yalan olduğunu söyleyen kişilerin bulunduğunu söyleyen Maun Suresi, namaz kılarken gösteriş yapanları da anlatmaktadır. Allah’ın her şeyi bildiğini, güçlü ve kudretli olduğunu anlatmaktadır. Allah’ın sevgisini kazanmak için doğru yolda ilerlenmesi gerektiğini gösterir.

Maun suresi arapça okunuşu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدّ۪ينِۜ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمَۙ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِۜ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلّ۪ينَۙ ﴿٤﴾ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَۙ ﴿٥﴾ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَٓاؤُ۫نَۙ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧

Maun suresinin türkçe yazılışı ve okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.

2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.

3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.

4- Feveylun lil-musallîn.

5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn.

6- Ellezînehum yurâûn.

7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Maun Suresinin Anlamı, Meali

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Din gününü yalanlayanı gördün mü?

2- İşte o, yetimi itip kakar.

3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.

4- Şu namaz kılanların vay haline!

5- Onlar namazlarından gafildirler.

6- Onlar gösteriş yaparlar.

7- Ve onlar en küçük bir yardımı da engellerler.

Maun duası faziletleri ve faydaları- Maun suresi faziletleri

Zor zamanlarda okumak işlerin kolaylaşmasını sağlar.

Sıkıntılardan kurtulmayı sağlar.

Kötü kişilerin emellerine ulaşmasını engeller.

Konuşmaya başlamadan önce okunursa, konuşma değer görür.

Evde eşyaların kırılmaması için işlere başlanmadan önce 3 kez okunması gerekir.

Saygı duyulmak istenen kişilerin okunması gerekir.

Çevresinde bir sorun olmamasına rağmen sevilmeyen kişilerin okuması halinde, çok sevilen biri olurlar.

Eğer sureyi okuyarak zekat verilirse, Allah o kişinin günahlarını affeder.

Allah’a yakın olmayı sağlar.

Kalbi temizler ve kötü işlerden uzak durulmasına yardım eder.

Gösterişten uzak durulmasına yardımcı olur.

Yetim, yoksul, yaşlı ve düşkün kişilere yardım edilerek okunması gerekir.

Maun suresi neden indirilmiştir?

Dünya’da her insanın imtihanı farklıdır, bu sebeple kimsenin hayatı kimseninkine denk değildir. Müslümanlar arasında da zenginler ve yoksullar bulunuyordu. Zenginlerin zor durumdaki kişilere zekat vermemesi, yardım etmemesi ve açları doyurmaması sebebiyle Maun Suresi indirilmiştir.

Maun suresi ne için okunmalıdır?

Maun Suresi; yoksulların, düşkünlerin, zor durumdaki insanların haklarını korumak için indirilmiştir. Bu sebeple zor durumda kalan her Müslüman Maun Suresini okuyarak Allah’tan yardım isteyebilir. Rızkın artması, kazanç elde etmek, borçlardan kurtulmak amacıyla okunabilir.

Maun Suresi, kötü niyetli ve gösterişli kimselerden korunmaya yardımcı olur. İbadetlerini Allah için yapmadığı halde kendisini büyük gören kişilerin gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaktadır. Kalbinde temizlenme olması istenen kişiler için okunabilmektedir.