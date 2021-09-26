MAÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru süresi 24.09.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacak. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak.

1- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır.

2- Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

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