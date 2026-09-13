Masum sanılan bu masaj hareketi hayatınıza mal olabilir!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, günlük hayatta rahatlama amacıyla yapılan boyun kütletme ve ani boyun zorlamalarının, şah damarında yırtılmaya ve felce yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Günlük stres veya uzun süreli masa başı çalışma nedeniyle boyun bölgesinde oluşan gerginliği gidermek için sıkça başvurulan boyun kütletme alışkanlığı, sanıldığı kadar masum değil. Kardiyoloji uzmanları, kontrolsüz şekilde yapılan bu ani hareketlerin hayati riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

Damar Yırtılması ve Pıhtı Riski

Boyun bölgesinin beyne giden ana arterleri barındıran son derece hassas bir yapıya sahip olduğunu belirten uzmanlar, sert boyun hareketlerinin damar iç duvarında yırtılmaya (karotis diseksiyonu) neden olabileceğini vurguluyor. Damar içinde oluşan bu mikro yırtıklar, pıhtılaşmaya zemin hazırlayarak beyin damarlarının tıkanmasına ve genç yaşta dahi felç tablolarına yol açabiliyor.

"Sert Müdahalelerden Kaçının"

Konuya ilişkin değerlendirmelerinde Prof. Dr. Muhammed Keskin, kas ve eklem rahatlatma amacıyla yapılan bilinçsiz müdahaleler yerine esneme egzersizleri ve uzman takibinin önemine değindi:

"Boyun kütletme esnasında çıkan ses bir rahatlama hissi yaratsa da, o bölgeden geçen hassas damarlar üzerinde yüksek gerilim oluşturur. Özellikle ani ve yüksek kuvvet uygulanan hareketler damar bütünlüğünü bozarak hayati tehlike yaratabilir."