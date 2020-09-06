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Dünya Maskesiz dolaşana tabutta yatma cezası
Dünya

Maskesiz dolaşana tabutta yatma cezası

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki yetkililer, maske takma kurallarını ihlal edenlerden tabutun içine uzanmalarını ve eylemlerini düşünmelerini istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:39:00 -
Maskesiz dolaşana tabutta yatma cezası

Koronavirüs salgınında maskenin öneminin anlaşılması için Cakarta ilginç bir uygulama deniyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, Kalisari’de maskesiz yakalananlar tabuta konularak sergileniyor. Bulundukları yerden çıkmaları için de 100’e kadar saymaları gerekiyor. Doğu Cakarta Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Budhy Novian “Covid-19 ile gerçek bir tabutun içine yatırılma riski var” diyerek uygulamanın önemine değindi. Ayrıca maske öneminin anlaşılması için bu uygulamanın birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.

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