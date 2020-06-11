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Aktüel

Maske takmayan 76 kişiye işlem yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde son iki haftada vaka sayılarında artış yaşanması üzerine maske ve sosyal mesafe denetimleri artırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 00:41:30 -
Maske takmayan 76 kişiye işlem yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde son iki haftada vaka sayılarında artış yaşanması üzerine maske ve sosyal mesafe denetimleri artırıldı. Polis ekipleri yaptıkları kontrollerde 76 kişi hakkında maske takmamaktan işlem yaptı.


Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 10 Haziran tarihinde Kdz. Ereğli İlçesinde “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” kapsamında 101 iş yeri, 13 park, 25 ticari taksi, 56 toplu taşıma aracı ile 392 şahısa denetim uyguladı. Yapılan kontrollerde polis ekipleri 1 gün içerisinde 76 kişi hakkında maske takmamaktan tutanak tutuldu. Yapılan kontrolleri duyarlı vatandaşlar destekleyerek denetimlerin artmasını istedi.

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