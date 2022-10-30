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Dünya Mars'taki kraterde buzul keşfedildi
Dünya

Mars'taki kraterde buzul keşfedildi

İnsanlık dünya dışında herhangi bir gezegende aynı koşullarda yaşayabilecek mi? Kızıl Gezegen Mars'ta yapılan son keşif bu ihtimali arttırdı. Gezegene çarpan bir meteor nedeniyle ortaya çıkan buzullar, bilim dünyasında heyecana neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 08:00:00 -
Mars'taki kraterde buzul keşfedildi

Mars'ta yaşam mümkün olacak mı? Bu soruya henüz net bir yanıt olmasa bile, bilim insanları gezegene dair araştırmaları sürdürüyor. Mars'a 2021'de çarpan bir meteor sayesinde gezegende ilk kez bir krater yakından görüntülendi. Meteor dünya atmosferinde yanacak kadar küçüktü. Ancak dünyanın yalnızca yüzde 1'i kadar ince atmosfere sahip Mars’ta aynı etkiyi yaratmadı. Kızıl Gezegen’de yeni bir krater oluşmasına neden oldu. Krater 150 metre genişliğe ve 21 metre derinliğe sahip. Kraterin yüzeyinde buz parçaları gözlemlendi. Bu durum kraterin altında su kütlesi olabileceği ihtimallerini arttırdı.

Araştırmayı Science Dergisi yayımladı. Çarpmanın ortaya çıkardığı buzun incelenmesi, Mars'taki iklim koşullarının anlaşılmasına yardımcı olacak. Buzulun nasıl ve ne zaman oluştuğu incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Bilim dünyasında heyecan oluşturan keşif, insanlığın Mars’ta koloni kurmasına yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, Mars yüzeyinin altındaki buz, uzay araştırmalarının da önünü de açabilir. Çünkü gelecekteki astronotlar buzu, içme suyu, roket yakıtı ve hatta bitki yetiştirmek için kullanılabilir.

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