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Teknoloji Mars’ta da varmış! Çin kanıtlar buldu!
Teknoloji

Mars’ta da varmış! Çin kanıtlar buldu!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 14:00:00 -
Mars’ta da varmış! Çin kanıtlar buldu!

Sciences Advances dergisinin bu haftaki sayısında yer alan yeni bir araştırmaya göre, Çin’in Mars’taki gezici aracı, gezegenin alçak enlemlerindeki en sıcak bölgelerinde sıvı su bulunduğuna ilişkin temel gözlemlere dayalı kanıtlar buldu.

Önceki araştırmalarda büyük miktarda sıvı su kanıtı bulunmuştu ancak iklim değişimleri çok düşük basınca yol açarak sıvı suyun şu anda gezegende sürekli biçimde yer almasını zorlaştırıyordu. Bilim insanları suyun bu bölgelerde sadece katı veya gaz halinde bulunabildiğini düşünüyordu.

Daha önce NASA’nın Mars aracının robot kolunda gözlemlenen damlacıklar, tuzlu sıvı suyun Mars’ın yüksek enlemlerinde yazın ortaya çıkabileceğini kanıtlamıştı. Dijital simülasyonlar da Mars üzerinde belirli iklim koşullarının sıvı suyun kısa sürelerle ortaya çıkmasına yol açabileceği görüşünü desteklemişti. Ne var ki sıvı suyun, yüzey sıcaklıklarının yüksek olduğu düşük enlemlerde olabileceğine dair bir kanıt yoktu. Zhurong’un bulguları bu boşluğu dolduruyor.

Çin’in Tianwen-1 Mars keşif misyonunun bir parçası olan Zhurong, Mars’ın kuzey yarım küresinden veri göndermeye devam ediyor. Geniş Utopia Planitia düzlüğüne 15 Mayıs 2021 tarihinde inen araç, yaklaşık 2 kilometre kat ederek yeryüzüne bir dizi veri gönderdi. Çin Bilim Akademisi’nden 20’den fazla araştırmacı da kameralar ve detektörlerle gönderilen verileri incelemeyi sürdürüyor. İncelenen kumulların mineralojik yapısı ayrıntılı biçimde analize tabi tutuldu. Araştırmacılar, Zhurong’un bulduğu kumulların 400 bin ila 1,4 milyon yıl arasında oluştuğunu tespit etti.

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