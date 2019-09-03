Marmaris'de korkutan orman yangını!
Muğla'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.03 Eylül 2019 Salı 15:03
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çetibeli MahallesiTaşhan mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterlerle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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