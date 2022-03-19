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Gündem Marmaray'ın çalışma saati değiştirildi
Gündem

Marmaray'ın çalışma saati değiştirildi

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 16:28:00 - 2022-03-19 16:28:29
Marmaray'ın çalışma saati değiştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadesi yer aldı.

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