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Ekonomi Marmaray kıtalar arasındaki yük taşımacılığının kalbi oldu
Ekonomi

Marmaray kıtalar arasındaki yük taşımacılığının kalbi oldu

Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağlayan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi’nden son bir yılda 845 yük treni geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:46:00 -
Marmaray kıtalar arasındaki yük taşımacılığının kalbi oldu

Bu trenlerden 451’i Avrupa yönüne, 394’ü ise Asya yönüne geçiş yaparak çoğu ihracatla ilgili net 370 bin ton yük ulaştırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ verilerine göre, 29 Ekim 2013’te açılarak Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi arasında İstanbul’un toplu taşımacılığına büyük konfor ve rahatlık getiren Marmaray, 12 Mart 2019’da tamamının hizmete girmesiyle Gebze-Halkalı Hattı’nda salgın öncesinde günde ortalama 350-420 bin kişiye hizmet verdi. Marmaray, yüksek hızlı trenlerin (YHT) ve yük trenlerinin Avrupa-Asya kıtalarına kesintisiz ulaşımını da sağlıyor.

100 yıllık rüya

İşletmeye alındığı günden bugüne kadar kıtalar arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığı sağlayan ve “100 yıllık rüya” olarak nitelendirilen Marmaray, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığının yan sıra yurt içi, yurt dışı ve transit yük taşımacılığına da hizmet veriyor. Marmaray Boğaz Tüp Geçişi’nden son bir yılda 845 yük treni ve 15 bin 255 vagon ile net 370 bin ton, brüt 700 bin ton yük ulaştırıldı. Bu trenlerden 451’i Avrupa yönüne, 394’ü ise Asya yönüne hareket etti ve çoğu ihracat yükü taşıdı. Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi, gündüz saatlerinde GebzeHalkalı arasında kent içi toplu ulaşıma ve yüksek hızlı trenlerle şehirlerarası yolcu, gece saatlerinde ise yurt içi, yurt dışı ve transit yük taşımacılığına hizmet veriyor.

Kıtalar arası kesintisiz geçiş yapılıyor

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor’dan gelip Avrupa’ya devam eden uluslararası trenler ve Trakya Bölgesi’nden Ortadoğu’ya gönderilen ihracat trenlerinin tamamı yolcu taşımacılığının yapılmadığı 00.00 ila 05.00 saatlerinde Marmaray Boğaz Tüp Geçişi’nden kıtalar arasında kesintisiz geçiş yapıyor. Düzenli seferlerin başlatıldığı tarihten bu yana geçen yaklaşık bir yıl içinde ise aralıksız her gün Asya’dan Avrupa’ya 2, Avrupa’dan Asya’ya 2 olmak üzere ortalama 4 yük treni geçerken bu rakam, yük yoğunluğuna bağlı olarak günlük 7’ye kadar çıkıyor.

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