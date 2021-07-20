Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeybatılı, güney kesimlerde ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.