  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'deki orman yangınları şiddetleniyor
Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor
Hindistan'da 'hükümet bizi gözetliyor' iddiası! Protesto edildi
Mali geçici Cumhurbaşkanı'na camide bıçaklı saldırı
Gündem Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor
Gündem

Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor

Aşırı sıcak hava ve nem bunaltmaya devam ederken yarından itibaren Marmara, Karadeniz ve Ege'ye yağmur geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 21:22:00 -
Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeybatılı, güney kesimlerde ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay